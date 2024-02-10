وزير الخارجية ونظيرته البلغارية يؤكدان عمق علاقات التعاون والتنسيق المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 03:31 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري ونائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل، عمق علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران اليوم السبت بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة في ختام مباحثاتهما وأعمال اللجنة المصرية- البلغارية المشتركة.

ورحب شكري في بداية المؤتمر الصحفي بنظيرته البلغارية التي تقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة والتي تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقات الصداقة بينهما

وقال إن أعمال اللجنة المشتركة عكست رغبة البلدين في تعزيز العلاقات وتم التطرق إلى مجالات التعاون والمجالات الواعدة، مضيفا أنه تم بحث أهمية تعزيز التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات وإلى التعاون في عدد من المجالات من بينها الطاقة والزراعة والذكاء الاصطناعي.