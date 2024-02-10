طقس الأحد.. شبورة بالصباح وأجواء دافئة نهارا والعظمى في القاهرة 23 والصغرى 13

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 03:32 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري و جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 10 - 11 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12.