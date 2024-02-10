نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزناتي: لجنة الشؤون العربية بالصحفيين تستضيف وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي غدًا الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، غدًا الأحد، ندوة تستضيف فيها وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، في لقاء مفتوح معه داخل النقابة للصحفيين والجمهور.

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة، ورئيس لجنة الشؤون العربية، مؤكدًا أن اللقاء يدور حول "الدبلوماسية المصرية في ظل عالم متغير".

وأشار إلى أهمية هذا الموضوع، والإجابة على الأسئلة المطروحة حوله، في ظل المتغيرات السريعة الراهنة على الساحة الدولية والإقليمية والعربية، خاصة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلى على أهل فلسطين في غزة.

وأوضح "الزناتي" أن الخبير الاستراتيجي أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران سيشارك في الحوار، وتحليل الأوضاع الراهنة، وأثرها على تحركات الدبلوماسية المصرية.

يُعقد اللقاء في السادسة مساءً بالقاعة المستديرة في الدور الثالث بالنقابة، بحضور عدد من أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية.