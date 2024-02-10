نقيب الصحفيين: كنا سُعداء بحجم التواصل من الجميع لحضور مئوية الكاتب الكبير محمد عبدالجواد

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أحمد جودة - القاهرة - قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تحتفل اليوم بمئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد، في ذكرى ميلاده الـ100؛ كنوع من أنواع تواصل الأجيال، الذي يجب أن يكون مستمرًا طوال الوقت.

وأضاف خلال حفل مئويته الذي نظّمته النقابة، اليوم، أن أجيال الصحفيين تعلّمت طوال تاريخها أن تتعلّم من أساتذتها، وأن يظلّ التواصل مستمرًا ودائمًا.

وتابع: "كنا سعداء جدًا بحجم التواصل الكبير من الجميع لحضور حفل مئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد، على رأسهم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي كان سيحضر اليوم، والذي كان حريصًا على الحضور لولا ارتباطه بموعد قبل ساعات من الحفل.

ووجّه نقيب الصحفيين، الشكر لأيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات، على فعّاليات تواصل الأجيال التي تنظّمها شهريًا، باعتبار أن هذا رسالة لزملائنا القادمين، والدين يحصلون على عضوية النقابة.

واستكمل قائلًا: "هذه رسالة ننقلها لزملائنا الجدد بالنقابة، ونوجّه لهم التحية بعد الالتحاق في ظروف صعبة، وحضور الأستاذ الكبير محمد عبدالجواد كافي لإحياء يوم كهذا".

وكانت قد نظّمت نقابة الصحفيين، حفل مئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد، وحفل توزيع كارنيهات العضوية على الزملاء المُلتحقين الجدد.