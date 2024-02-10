نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدق الفريق أول محـمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة "الماجستير - الدكتوراه"؛ للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2024.

الشروط العامة للقبول

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.

وأن يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي "كشف الهيئة" وفقا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول، والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف"، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير، أن لا يزيد السن على 36 سنة فى 01/07/2024، وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه على 38 سنة فى 01/07/2024، وأن لا يقل التقدير عن جيد "فى البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه"، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التي يتمتع بها المكلف

يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

علما بأنه سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 17/02/2024 ولمدة شهر، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)ـ وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم ( 22617788 /02).