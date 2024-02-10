نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنظّم حفل حلف القسم للزملاء المُلتحقين الجدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت نقابة الصحفيين، حفلًا اليوم، لحلف اليمين والقسم للزملاء الجدد، المُلتحقين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، وأهدت الزملاء كارنيهات العضوية.

جاء ذلك خلال احتفال النقابة بعيد ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد الـ100، في حفل جاء بعنوان “مئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد”.

حضر الحفل خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، وعبدالله حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، وأعضاء مجلس النقابة.

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