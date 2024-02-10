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"الصحفيين" تنظّم حفل حلف القسم للزملاء المُلتحقين الجدد

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أحمد جودة - القاهرة - نظّمت نقابة الصحفيين، حفلًا اليوم، لحلف اليمين والقسم للزملاء الجدد، المُلتحقين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، وأهدت الزملاء كارنيهات العضوية.

جاء ذلك خلال احتفال النقابة بعيد ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد الـ100، في حفل جاء بعنوان “مئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد”.

حضر الحفل خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، وعبدالله حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، وأعضاء مجلس النقابة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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