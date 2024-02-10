نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تمد قبول طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى الخميس 15 فبراير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت نقابة الصحفيين استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة، لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتي عامي (2022م و2023م)، حتى الخميس 15 فبراير 2024، وتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين فى مقر النقابة.

وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك جاء بناءً على رغبة الزملاء، وبعد تلقّي النقابة عشرات الطلبات، ولن تقبل أي طلبات بعد التاريخ المحدد، ولن يتم مد فترة التقدم مرة أخرى.

وتشمل المسابقة (10) فروع فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و(11) جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.