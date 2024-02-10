"الصحفيين" تُهدي درع النقابة للكاتب الكبير محمد عبدالجواد أكبر الأعضاء سنًا

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أحمد جودة - القاهرة - أهدى مجلس نقابة الصحفيين، درع النقابة للكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد، أكبر الأعضاء سنًا، والذي يبلغ 100 عام؛ تكريمًا له، وتقديرًا لدوره المهني والنقابي.

وكانت قد احتفلت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، بعيد ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد الـ100، في حفل جاء بعنوان “مئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد”.

جاء ذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، وعبدالله حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، وأعضاء مجلس النقابة.

واحتفلت النقابة خلال فعّاليات اليوم، بتوزيع كارنيهات الزملاء المُلتحقين الجدد بجدول تحت التمرين، وحلف القسم الصحفي لهم.

وروى الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد، مقتطفات من حياته، خلال 77 عامًا من العمل في الصحافة، داخل مصر وخارجها.

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