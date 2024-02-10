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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| تحرك سريع من الحكومة لضم الزوجة والأبناء على البطاقات التموينية للمواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي يتعين اتباعها لضم الزوجة والأبناء إلى بطاقات التموين، اعتبارًا من الخميس 8 فبراير 2024. سيتم إرسال رسائل إلى المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموينية عبر مكاتب التموين، حثًّا إياهم على تحديث بياناتهم لضم الزوجة والأطفال إلى البطاقات التموينية. يتضمن هذا المقال تفاصيل شاملة حول هذا الإعلان والخطوات الضرورية لتحديث المعلومات.

خدمات بطاقات التموين

حل أزمة عدم تطابق الرقم الوطني مع الاسم، ولذلك يقوم الشخص بتحديث البيانات في مكتب التموين لمطابقة الرقم القومي مع اسم صاحب البطاقة.

حل مشكلة ضم الزوجة على البطاقة التموينية، وتصحيح صلة القرابة في بيانات الأسرة لكي يتم تسجيل الزوجة والأبناء.

أهمية بطاقات التموين

مساعدة الأسر في تلبية احتياجاتهم الضرورية.

يساعد ضم الزوجة والأبناء في زيادة كمية الطعام والسلع الأساسية التي تقوم الأسرة بالحصول عليها ويعمل ذلك على تقليل العبء المالي على الأسر.

توفير مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية منها؛ الأرز، السكر، الدقيق، الزيوت، والكثير من المواد الأخرى.

عاجل| تحرك سريع من الحكومة لضم الزوجة والأبناء على البطاقات التموينية للمواطنين

المستندات اللازمة لتصحيح البيانات

هناك مجموعة من المستندات اللازمة التي يجب توافرها لتصحيح البيانات الخاطئة على بطاقات التموين وهذه البيانات كالتالي:

صور بطاقات الرقم القومي.

شهادة ميلاد لكافة المستفيدين.

تعبئة استمارة أداء خدمة مواطنين.

صورة من البطاقة التموينية.

صورة من القسيمة الخاصة بالزواج.

ووضحت بعض المصادر أن مكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين تقوم بإعداد كشف أسبوعي يحتوي على أسماء المواطنين أصحاب البطاقات، لكي يتم إرسالها إلى المديريات للمراجعة وتحديث البيانات.

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