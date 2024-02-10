نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين 2024 تعلن الكشوف الأولية للناخبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، اليوم السبت الموافق 10/2/2024، عن الكشوف الأولية للناخبين، وتم تعليق كافة الكشوف بمقر النقابة العامة برمسيس.

وتتلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، غدًا الأحد الموافق 11/2/2024.

وستعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

وتجرى انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024.

وستجرى الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

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