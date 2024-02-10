نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تعلن تكثيف حملات الكشف تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية مع بداية الفصل الدراسى الثانى، للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث سيتم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية،ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ اجراءات رادعة واحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

القباج ":استمرار تكثيف الحملات طوال فتره الدراسة واجراءات رادعه لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة

وأكدت " القباج " استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.‬

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الفصل الدراسى الثانى، حيث تستهدف الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بمختلف المحافظات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، كما يتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع تكثيف حملات الكشف المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلقة، خاصة المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب،لافتا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.‬

الخط الساخن" 16023” لصندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى أولياء أمور الطلاب حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس المواد المخدرة

واشار "عثمان" إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يستمر ايضا فى تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.

جدير بالذكر بأن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد استعرضت تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 10814 خلال عام 2023،بالعديد من المحافظات المختلفة " وأنخفضت نسبة التعاطي إلى 0.4%، بعدما كانت 12% عام 2017 مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.