نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالانفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 2 فبراير إلى 8 فبراير 2024.

وتستعرض "دوت الخليج" تلك الأنشطة خلال التقرير التالي:-

الجمعة 2 فبراير

استمرارًا لجهود متطوعي الهلال الأحمر المصري في الاستجابة للأحداث بقطاع غزة.. قام فريق الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بمرافقة عددًا من المصابين ومرافقيهم أثناء نقلهم إلى مطار العريش للنقل لدولة قطر لاستكمال رحلة العلاج

كما تم إنشاء مساحة آمنة لأطفال غزة داخل مستشفى العريش لتنفيذ أنشطة لتحسين الحالة النفسية.. والعمل على التشافي من الآثار المترتبة على الحرب في غزة

وبالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجمعيات الأهلية.. الإفراج عن 77 ألف غارم وغارمة بإجمالي مديونية قدرها 885 مليون جنيه خلال الفترة من 2014-2023

نفذت وحدات التضامن بالجامعات أنشطة مختلفة للطلبة خلال إجازة نصف العام من الزيارات التوعوية وورش عمل حول مهارات إدارة المبادرات المجتمعية

السبت 3 فبراير

هذا وأستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال شهر يناير 2024.. وتقديم الخدمات العلاجية لـ14 ألف مريض إدمان مجانًا وفي سرية تامة

كما نفذ بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ومؤسسة راعي مصر.. 12 قافلة طبية خلال يناير الماضي بقرى الدقهلية وتوقيع الكشف الطبي على نحو 3000 مواطن وإجراء التحاليل وتسليم النظارات الطبية

وشاركت ميرفت صابرين مساعد الوزير للحماية الاجتماعية نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الثالثة لمؤتمر التأمين متناهي الصغر والذي عقد بمدينة الأقصر تحت شعار "التأمين متناهي الصغر.. آلية للتنمية الاقتصادية"

الأحد 4 فبراير

هذا وزارت القباج محافظة المنوفية وتلتقي عددا من الأسر الأولى بالرعاية وتقرر تخصيص 10 ملايين جنيه لمحافظة المنوفية ما بين مساعدات وتوفير فرص عمل لمشروعات تمكين اقتصادى وتطلق مبادرة "المنوفية بل أمية"

وافتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ المنوفية فرعًا جديدًا لبنك ناصر الاجتماعي بشبين الكوم لإتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع

بالإضافة إلي المشاركة في فعاليات الاحتفال السادس والعشرين لجمعية المساعي المشكورة تحت شعار يوم الوفاء والجزاء لتكريم أعلام المنوفية وأوائل الخريجين

وأنطلق بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجايكا.. النسخة الأولى من تدريب المدربين لتنمية مهارات الميسرات بمشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة

الإثنين 5 فبراير

هذا وتفقدت القباج أجنحة وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور وزيرة الثقافة والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. والقباج تلتقي زوار المعرض من المتطوعين والرائدات الاجتماعيات وكبار السن

كما أستضافت مصر الاجتماع السادس للجنة البرامج الفنية لمنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية AARDO بمشاركة 30 دولة من القارتين

وشهدت القباج الجلسة الافتتاحية للجنة.. وتؤكد أن مصر تتبنى مجموعة من الاستراتيجيات العاجلة والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الفقر

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة.. وتستعرض التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

ودرب المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" 2720 من الشباب المخطوبين عبر ٣٠ تدريبًا متخصصًا على مستوى 8 محافظات

كما سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بالتعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض" للتأهيل 101 طرف صناعي لذوي الإعاقة نحو طريق لا ينقطع من الدعم والتمكين

الثلاثاء 6 فبراير

وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أستقبلت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في أولى زياراتها للشرق الأوسط عقب توليها منصبها الجديد.. والقباج تستعرض التسهيلات اللوجستية التي قدمتها مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة وجهود الهلال الأحمر في هذا الصدد

وأستكمل التدخل السريع حملاته لمواجهة الطقس البارد.. ويتعامل مع 1853 حالة لإغاثة الأشخاص بلا ماوى خلال أسبوعين على المستوى المركزي ومحافظات الجمهورية

ووزع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددًا من قوارب الصيد كمرحلة أولى على الصيادين من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية ومؤسسات المجتمع الأهلي

الأربعاء 7 فبراير

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» بالدوحة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.. وتقول إن مصر تتعهد خلال ترأسها لأعمال الدورة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في كافة المناحي الاجتماعية التنموية

ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي 5 سيارات لنقل مياه الشرب للقرى والتجمعات البدوية بقيمة تصل إلى 30 مليون جنيه.. واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يوجه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لدعمها للمحافظة في العديد من المجالات

كما استعدت التضامن الاجتماعي لمشاركة كبار السن في برنامج "العباقرة" لأول مرة في موسمه الجديد.. وتبدأ في فعاليات تقييم السادة المرشحين للاشتراك

الخميس 8 فبراير

وعلى هامش فعاليات «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد» بالدوحة.. وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا.. والقباج وماهينور يتفقان على تنظيم معرض للتراث الحرفي والتعاون في قطاع التمكين الاقتصادي وقضايا المسنين

وواصلت حملة هنوصلك فعالياتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري وتنفذ 1081 حملة على مستوى القرى والمراكز والمحافظات باستهداف 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تأهيل متنقل

كما نظم برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي ملتقى توظيفى بمحافظة المنوفية وتوفير العديد من الوظائف في اطار الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص

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