الفريق أول محمد زكي يلتقي نظيره البلغاري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 06:35 مساءً - التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تودور تاجاريف وزير الدفاع البلغارى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً على هامش انعقاد لجنة التعاون الأولى المصرية البلغارية بالقاهرة حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين الصديقين.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين فى العديد من المجالات، وتطرق اللقاء إلى تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة

الشرق الأوسط.

وأكد الفريق أول محمـد زكى على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى وتنسيق الجهود المشتركة لكلا البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولى، مشيراً إلى ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد فى المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية فى قطاع غزة.

من جانبه أعرب وزير الدفاع البلغارى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التى تجمع البلدين، مثمناً الجهود المصرية فى التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وقام وزيرا الدفاع المصرى والبلغارى بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الدفاعى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.