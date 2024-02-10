الأردن VS قطر.. أكرم عفيف يفتتح أهداف نهائي كأس آسيا في الدقيقة 21

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 06:36 مساءً - أحرز أكرم عفيف، لاعب منتخب قطر، الهدف الأول فى شباك الأردن عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 21 من زمن المباراة المقامة حاليا على "استاد لوسيل"، فى المباراة النهائية على لقب بطولة كأس أمم آسيا 2023.

ويأمل منتخب قطر التتويج بلقب كأس آسيا 2023 المقامة حاليا على أرضه ووسط جماهيره، ليحافظ على اللقب للنسخة الثانية على التوالى لينضم لقائمة المنتخبات التي نجحت فى الحفاظ على لقبها فى نسختين متتاليتين.

ونجحت 4 منتخبات فى تحقيق اللقب بنسختين متتاليتين منذ انطلاق البطولة في 1956، وفى مقدمتها منتخب كوريا الجنوبية الذى توج باللقب نسختى 1956 – 1960، ومنتخب إيران الذى حافظ على اللقب لثلاث نسخ متتالية 1968 – 1972 – 1976، ثم منتخب السعودية 1984 – 1988، وأخيرا منتخب اليابان 2000 / 2004.

وجاء تشكيل منتخب الأردن ضد منتخب قطر كالتالي:

حارس المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، العجالين

خط الوسط: محمود المرضي، نزار الرشدان، نور الروابدة، حداد

الهجوم: موسي التعمري، يزن النعيمات، علي علوان

بينما جاء تشكيل قطر ضد الأردن كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع: طارق سلمان، لوكاس مينديز، إسماعيل علي

الوسط: عبد الرازق يوسف، جاسم جابر، أحمد فتحي، حسن الهيدوس، عبد الوهاب

الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف