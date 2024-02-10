نهائى آسيا 2023.. أكرم عفيف يمنح قطر التقدم على الأردن في شوط أول مثير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 06:36 مساءً - أنهى منتخب قطر أحداث الشوط الأول من مباراته ضد نظيره الأردني متقدما بنتيجة 1 - 0، خلال المباراة المقامة حاليًا على "استاد لوسيل"، فى المباراة النهائية على لقب بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وجاء الهدف الوحيد عبر نجم المنتخب القطري أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وأصبح أكرم عفيف أول لاعب يسجل في نهائي كأس أمم آسيا في نسختين متتاليتين تاريخيًا (2019,2023) ، كما سجل هدفه السادس بكأس آسيا ليعادل العراقي أيمن حسين في صدارة هدافي البطولة.

منتخب قطر ضد الأردن

ويأمل منتخب قطر التتويج بلقب كأس آسيا 2023 المقامة حاليا على أرضه ووسط جماهيره، ليحافظ على اللقب للنسخة الثانية على التوالى لينضم لقائمة المنتخبات التي نجحت فى الحفاظ على لقبها فى نسختين متتاليتين.

ونجحت 4 منتخبات فى تحقيق اللقب بنسختين متتاليتين منذ انطلاق البطولة في 1956، وفى مقدمتها منتخب كوريا الجنوبية الذى توج باللقب نسختى 1956 – 1960، ومنتخب إيران الذى حافظ على اللقب لثلاث نسخ متتالية 1968 – 1972 – 1976، ثم منتخب السعودية 1984 – 1988، وأخيرا منتخب اليابان 2000 / 2004.

وجاء تشكيل منتخب الأردن ضد منتخب قطر كالتالي: حارس المرمى: يزيد أبو ليلى /خط الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، العجالين/ خط الوسط: محمود المرضي، نزار الرشدان، نور الروابدة، حداد/ الهجوم: موسي التعمري، يزن النعيمات، علي علوان.

بينما جاء تشكيل قطر ضد الأردن كالتالي: حراسة المرمى: مشعل برشم/ الدفاع: طارق سلمان، لوكاس مينديز، إسماعيل علي/ الوسط: عبد الرازق يوسف، جاسم جابر، أحمد فتحي، حسن الهيدوس، عبد الوهاب/ الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.