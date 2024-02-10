ليفربول يتعادل مع بيرنلي 1-1 فى الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 06:36 مساءً - تعادل فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، مع نظيره بيرنلي بهدف لكل منهما فى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز ديوجو جوتا هدف التقدم لصالح ليفربول ضد بيرنلى فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، ثم سجل دارا أوشي التعادل للفريق الضيف فى الدقيقة 45.
وجاء تشكيل ليفربول ضد بيرنلي كالتالي:
حراسة المرمى: كويمين كليهير
خط الدفاع: كوانساه، روبرتسون، ألكسندر آرنولد، فيرجيل فان دايك
وسط الملعب: ماك آليستير، كورتيس جونز، واتارو إندو
خط الهجوم: داروين نونيز، ديوجو جوتا، لويس دياز
ليفربول ضد بيرنلي
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.
ويدخل ليفربول اللقاء بدون نجمه الأول المصري محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ما جعله يعود إلى ليفربول لبدء برنامجه التأهيلي.
وقال المدرب يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي، "محمد صلاح خارج مباراة بيرنلى لأنه غير جاهز، من الممكن أن يعود للتدريبات الأسبوع المقبل، هو يستهدف العودة أمام برينتفورد".
وتعثر قطار ليفربول فى الجولة الماضية أمام أرسنال بالخسارة 1-3، لتصبح صدارته للبريميرليج مهددة من المنافس مانشستر سيتي، لذلك فهو يدخل مباراة بيرنلي بهدف الفوز ولا بديل عنه.
أما فريق بيرنلي يطمح لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على ليفربول وحصد الثلاث نقاط، من أجل محاولة الخروج من منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.