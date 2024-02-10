ليفربول يتعادل مع بيرنلي 1-1 فى الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 06:36 مساءً - تعادل فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، مع نظيره بيرنلي بهدف لكل منهما فى الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ديوجو جوتا هدف التقدم لصالح ليفربول ضد بيرنلى فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، ثم سجل دارا أوشي التعادل للفريق الضيف فى الدقيقة 45.