نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. مؤسسة هيكل ونقابة الصحفيين يفتتحان الدورة التدريبية المُتقدمة في صحافة الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ مؤسسة هيكل للصحافة العربية ونقابة الصحفيين، دورة تدريبية متقدمة لمدة شهر في "صحافة الحرب في عصر الإنترنت والمحمول والسوشيال ميديا.. تطبيقات على حروب غزة والسودان وأوكرانيا، في العاشرة من صباح غدٍ الأحد.

تتضمن الدورة التدريب على المهارات المطلوبة في مراحل دورة عمل صحافة الحرب في عصر الإنترنت والمحمول والسوشيال ميديا، بدءًا من الأسس والقواعد المهنية والأخلاقية في صحافة الحرب، وحتى إدارة ونشر المحتوى، والتفاعل مع الجمهور بعد النشر.

يأتي ذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، وهدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

فترة الدورة

الدورة مُقدّمة لعدد 20 عضوًا، وعدد الأيام التدريبية 12 يومًا، بمتوسط 3 أيام تدريبية أسبوعيًا بواقع ثلاث جلسات يوميًا.