أحمد جودة - القاهرة - موضوع يهم كل المصريين.. رابط اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 | منصة مصر الرقمية

يتم البحث يوميًا وبشكل مستمر عن رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية أمام المواطنين لإضافة المواليد على بطاقة التموين بدلًا من الذهاب إلى مكاتب التموين وتجنب الازدحام والتكدس.

ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سويًا على رابط إضافة المواليد والشروط التي أعلنت عنها وزارة التموين والفئات المستحقة.

رابط اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

وبعدما رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار المتداولة بشأن فتح باب اضافة المواليد الجدد أعلنت الوزارة على صفحتها الرسمية على الإنترنت أن الخبر ليس له أي أساس من الصحة وأن الوزارة لم تعلن عن أي اضافات للمواليد، وأكد الدكتور علي المصيلحي خلال حوار له على قناة dmc الفضائية أنه في حال تفعيل خدمة اضافة المواليد على بطاقة التموين سوف يكون من خلال منصة مصر الرقمية، وإليكم الخطوات.

خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

أو الدخول على منصة مصر الرقمبة وانشاء حساب.

ادخل رقم الموبايل وكلمة المرور.

ثم ادخل على خدمة اضافة المواليد الجدد.

اكتب الاسم الرباعي للإبن والرقم القومي.

ثم اضغط على صلة القرابة.

واختر ابن أو ابنة.

في النهاية اضغط على اضافة.

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن عدة شروط يجب توافرها في البطاقات التموينية، وهي: