أحمد جودة - القاهرة - متضيعش الفرصة.. بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov.eg لوظائف البريد والتربية والتعليم والخبراء

ما زال البحث جاريًا عن رابط بوابة الوظائف الحكومية لخريجي الجامعات، للتسجيل في الوظائف الحكومية المُعلن عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفيما يلي نوضح لكم كيفية التسجيل في الوظائف الحكومية المطلوبة عبر البوابة، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة حاليًا، تابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

الوظائف المتاحة بـ بوابة الوظائف الحكومية

متاح الآن آلاف الوظائف المتوفرة لخريجي الجامعات من مختلف التخصصات على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للإدارة والتنظيم على شبكة الإنترنت، ويمكن لخريجي الجامعات حاملي الشهادات العُليا التقديم على هذه الوظائف الحكومية من الآن، حيث تتنوع الوظائف وتأتي على النحو التالي:

وظائف جامعة سوهاج أعضاء هيئة تدريس ( مدرس – أستاذ مساعد).

وظائف قيادية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وظائف جامعة الأقصر من معيد إلى أستاذ بكلية الطب.

وظائف قيادية بالجهاز المركزي للتعمير.

وظائف محافظة البحر الأحمر.

وظائف قيادية وزارة المالية.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق.

وظائف المركز الوطني تخطيط اراضي الدولة.

وظائف جهاز تنظيم النقل البري.

وظائف الهيئة العامة للسلع.

وظائف وزارة التربية والتعليم.

وظائف البريد.

وظائف مصلحة الخبراء.

طريقة التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية

يمكن لحاملي المؤهلات العُليا من التخصصات المطلوبة التقديم في الوظائف المتاحة من خلال السير على الخطوات التالية: