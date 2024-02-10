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الأزهر يعقد مؤتمره الدولي "علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية".. غدًا

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أحمد جودة - القاهرة -  يعقد مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار جامعة عين شمس، غدًا الأحد، المؤتمر الدولي الحادي عشر، تحت عنوان: "علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية"، والذي تستمر جلساته إلى الاثنين 12 فبراير، بمركز الأزهر للمؤتمرات، مدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
 

ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأ.د/محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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