نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يعقد مؤتمره الدولي "علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية".. غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار جامعة عين شمس، غدًا الأحد، المؤتمر الدولي الحادي عشر، تحت عنوان: "علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية"، والذي تستمر جلساته إلى الاثنين 12 فبراير، بمركز الأزهر للمؤتمرات، مدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.



ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأ.د/محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.