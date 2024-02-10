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أحمد جودة - القاهرة - رابط موقع التأمينات الاجتماعية العلاوات الخمسة وطرق التواصل مع التأمينات" تابع التفاصيل"، يبحث العديد من المواطنين عن رابط موقع التأمينات الاجتماعية للعلاوات الخمسة، وتأتي هذه العلاوات في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تقديم الدعم المالي لهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ما هو رابط موقع التأمينات الاجتماعية العلاوات الخمسة

لقد أتاحت وزارة التضامن الإجتماعي المصرية رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الإجتماعية للدخول إليه “من هنا” من أجل الإستعلام عن العلاوات الخمس وكافة الخدمات التي تقدمها، وهذا الموقع يتميز بأنه سهل الإستخدام وتتوفر به كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.

خطوات الإستعلام عن العلاوات الخمسة

توجد مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها عند الاستعلام عن العلاوات الخمسة في التأمينات الإجتماعية، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات الإجتماعية “من هنا“. أدخل الرقم القومي للقائم بالصرف. ثم اكتب الاسم الأول للأم باللغة العربية. أنقر على علامة أنا لست برنامج روبوت. اضغط على زر إرسال الطلب. انتظر حتى تظهر لك تفاصيل صرف العلاوات الخمسة.

الفئات المستفيدة من العلاوات الخمسة

يمكن التعرف على المستفيدين من العلاوات الخمسة في التأمينات الإجتماعية من خلال الآتي:

المواطنين الذين تم إحالتهم على المعاش بداية من يوم 1/7/2016م.

المواطنين المحالين على المعاش قبل يوم 30/6/2005م.

الذين تم إحالتهم على المعاش بعد يوم 1/7/2006م.

المواطنين الذين تم إحالتهم على المعاش بعد يوم 1/7/2007م.

المحالين على المعاش بعد يوم 1/8/2008م.

الذين تم إحالتهم على المعاش بعد يوم 1/7/2009م.

شروط إستحقاق العلاوات الخمسة

لقد وضعت هيئة التأمينات الإجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على العلاوات الخمسة وتوزيع الدعم بشكل صحيح، لذلك سنتعرف على هذه الشروط من خلال الآتي:

يجب تسديد جميع الإشتراكات التأمينية المستحقة خلال فترة العمل.

يجب أن يتجاوز عمر الفرد سن التقاعد القانوني وهو 60 عام.

ألا يكون الفرد قد تعرض لأي إجراءات تأديبية خلال فترة العمل.

يجب إكمال المدة المحددة في الخدمة بشكل سليم دون تقصير.

رقم التواصل مع التأمينات الإجتماعية

لقد قامت هيئة التأمينات الإجتماعية المصرية بتوفير رقم خط ساخن لكي يتمكن المواطنين من التواصل مع الهيئة وتقديم كافة الإستفسارات حول الخدمات التأمينية وإيجاد حلول لما يواجهونه من مشكلات، ويتم ذلك من خلال الإتصال على الخط الساخن وهو 16217.

ختامًا نكون قد تعرفنا على رابط موقع التأمينات الاجتماعية العلاوات الخمسة، كما تعرفنا على الخطوات التي يجب إتباعها للاستعلام عن العلاوات الخمسة، والفئات المستفيدة منها، بالإضافة إلى شروط إستحقاقها.