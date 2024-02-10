تسليم درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لوزير الأوقاف

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أحمد جودة - القاهرة - أهدى الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده نشر الفكر الوسطي وعمارة بيوت الله عز وجل،و تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

الجدير بالذكر بأنه قام وزير الأوقاف/محمد مختار جمعة على رأس وفد كبير من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأئمة وواعظات الوزارة بزيارة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم، بدعوة من أ.د/ إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ للاطلاع على أحدث البرامج العلمية والتدريبية ووسائل التعليم الحديثة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.