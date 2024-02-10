الحكومة عن مشروع رأس الحكمة: المفاوضات مع المستثمرين مازالت جارية.. وإعلان التفاصيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 08:33 مساءً - تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مشروع رأس الحكمة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حضرة المواطن'، المُذاع عبر فضائية 'الحدث اليوم'، قال 'الحمصاني': 'الحكومة أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي، وأكد رئيس الوزراء خلال البيان على أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة'.

مشروع رأس الحكمة

وأضاف: 'اللجنة فنية وقانونية تخضع للإشراف المباشر لمجلس الوزراء، وتدرس عروضا مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وهذا يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي عن طريق استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة'.

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء: 'هناك مفاوضات تتم مع المستثمرين وسيتم الإعلان قريبا عن كافة التفاصيل'، موضحا: 'الإعلان عن كافة التفاصيل فيما يتعلق بأي مشروع يجب أن يتم في الوقت المناسب'.

واختتم 'الحمصاني': 'مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بإصدار كافة البيانات في هذا الصدد، لأن هناك بيانات ومعلومات متداولة كلها بلا استثناء غير دقيقة، وكافة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا غير صحيح'.