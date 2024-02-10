أخبار مصرية

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لتعدى قائد سيارة على صاحبة حساب "إنستجرام" بالسب والشتم

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 08:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، بشأن مقطع فيديو تضمن تعدى قائد سيارة "ملاكى" على صاحبة الحساب بالسب والشتم، وكسر زجاج سيارتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى وبصحبتها والدتها، وتحريرها محضر بالواقعة.

 

بإجراء التحريات أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها، مقيم بمنطقة المقطم، وتم ضبطه والسيارة.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا