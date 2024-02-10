الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لتعدى قائد سيارة على صاحبة حساب "إنستجرام" بالسب والشتم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 08:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، بشأن مقطع فيديو تضمن تعدى قائد سيارة "ملاكى" على صاحبة الحساب بالسب والشتم، وكسر زجاج سيارتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى وبصحبتها والدتها، وتحريرها محضر بالواقعة.

بإجراء التحريات أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها، مقيم بمنطقة المقطم، وتم ضبطه والسيارة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.