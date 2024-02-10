أحمد جودة - القاهرة - عاجل- بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك 2024

أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا، أن البلاد تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة في الوقت الحالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية. ومع ذلك، تعمل الحكومة المصرية جاهدة لتوفير السلع في الأسواق، على الرغم من التحديات التي تواجهها. ورغم أن السلع متوفرة، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع أسعارها. ومع ذلك، أعلنت وزارة التموين عن تحقيق إنجازات مهمة، وسنوافيكم بالتفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني البديل، فتابعونا للمزيد من المعلومات.

بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل شهر رمضان

بشرت وزارة التموين المواطنين بانخفاض الأسعار لكافة السلع، وذلك بحلول الأسبوع المقبل من الشهر الجاري، حيث سيكون ذلك يوم 15 من شهر فبراير لعام 2024 ميلادية، وذلك بسبب المنافذ الذي ستقوم بفتحها الدولة والتي ستصل إلى 10 آلاف منفذ، بحيث تصل نسبة هذه الانخفاضات إلى 25% من الأسعار الحالية، مؤكدًا على أنه لن يكون هناك أزمة في أي سلعة لتوافر المخزون.

ما هو سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية؟

أشار عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقًا، أن بعض التجار تقوم برفع أسعار السلع بطريقة غير مباشرة، لذلك تعمل الأجهزة الأمنية على ضبط الأسواق، وضبط السلع المخزنة من قبل التجار، مؤكدًا أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار السلع الغذائية والأسعار، وذلك بحلول الأسبوع المقبل حيث سيكون ذلك بداية من يوم 15 من شهر فبراير الحالي لعام 2024 ميلادية.

من خلال موقعنا الالكتروني البديل وضحنا لكم متابعينا الكرام، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير السلع الأساسية وإن كانت متوفرة من الأساس، حيث تعمل على تخفيض أسعارها وذلك من خلال القضاء على جشع التجار، ومحاربة التجار التي تستحوز على السلع من أجل رفع أسعارها، حيث ستنتهي هذه الظاهرة بحلول منتصف الشهر الجاري.