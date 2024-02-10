انت الأن تتابع خبر تفاصيل كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية.. الرغيف بجنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية يعد آلية جديدة تبحث الحكومة طرحها بعد ارتفاع سعر الخبز الحر، أو السياحي، ونظرا لأهمية رغيف الخبز الذي يعتمد عليه المواطن المصري كمصدر أساسي لتلبية احتياجاته الغذائية اليومية، تسعى الدولة المصرية لتوفيره لكل المواطنين سواء من المستفيدين من منظومة الخبز، أو ليسوا حاملي البطاقات التموينية.

كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية

كشفت مصادر خاصة، تفاصيل بحث اصدار كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية، حيث تعتبر خطوة استباقية من الحكومة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الخبز الحر، حيث يهدف هذا النظام يهدف إلى توفير الخبز بأسعار مخفضة للمواطنين بغض النظر عن وجود بطاقات تموينية، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

سعر الرغيف في منظومة الخبز الجديدة

وقال المهندس عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، خلال تصريحات صحفية، إن منظومة كارت الخبز الجديدة تتضمن بيع رغيف العيش البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر جنيه للرغيف، بدلا من جنيهين سعر الرغيف الحر الآن في المخابز السياحية.

موعد تطبيق منظومة كارت الخبز بدون البطاقة التموينية