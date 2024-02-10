3 مرشحين في أول أيام الترشح لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين أنها تلقت اليوم خلال اليوم الأول لفتح باب الترشح على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وستة أعضاء، 3 طلبات للترشح وهي طلبات الزملاء حسن خلف الله (الأهرام) مرشح على منصب رئيس الرابطة،وإيهاب شعبان (الجمهورية) مرشح على منصب أمين صندوق الرابطة، وعبير عبدالواحد (صوت الأمة) مرشحة لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة.

وتتلقى اللجنة المشرفة طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس بالدور الثانى فى النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهى يوم الأربعاء (14 فبراير) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين فى الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضي شوقي حامد وتضمن في عضويتها الناقد الرياضي الدكتور طارق الأدور والناقد الرياضي خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتي وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.