أحمد جودة - القاهرة - رسميًا.. موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة في مصر 2024 لجميع الموظفين

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة في مصر 2024 بعد الكشف عنها من قِبل صانع القرار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية، حيث جاءت التوجيهات برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بالدولة بنسبة تصل إلى 50% أي 6 آلاف جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من بداية الشهر المقبل، لا سيما أن تلك القرارات جاءت من أجل تخفيف أعباء المعيشة على المواطن المصري.

موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة في مصر 2024

بناءً على ما أعلنه الرئيس السيسي فإن موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة في مصر 2024 من المفترض تنفيذها بداية من شهر مارس المقبل، ووفقًا لما أقره فإنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية إلى 6 آلاف جنيه بنسبة 50%، وبحسب الدرجة الوظيفية ستتراوح الزيادة ما بين 1000 جنيه إلى 1500 جنيهًا.

وإلى جانب ذلك خصص الرئيس ميزانية 15 مليار جنيه علاوات إضافية للمعلمين بهيئة الجامعات والأطباء والتمريض، ونحو8.1 مليار جنيه للمعلمين بالمرحلة قبل الجامعات.

موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024

خصصت وزارة المالية 5 أيام متعاقبة من كل شهر ميلادي يتم خلالها صرف أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات، ذلك ابتداءً من يوم 21 فبراير وحتى 25 من ذات الشهر، وبالنسبة لقيمة مرتبات الموظفين جاءت على الشكل التالي: