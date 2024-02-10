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أحمد جودة - القاهرة - الرابط الرسمي للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024..جهز نفسك من دلوقتي

رابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، هناك العديد من المواطنين الذين يقومون بالتساؤل عن كيف يمكنهم الاشتراك والتقديم في الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي، حيث أن تلك الشقق تكون مخصصة للمواطنين محدودي الدخل، كما أن تلك المبادرة تساعد العديد من الشباب للحصول على شقق إسكان خاصة بهم وفي نفس الوقت تراعي ظروفهم الاقتصادية، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن رابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي.

الرابط الرسمي للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2024..جهز نفسك من دلوقتي

رابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل



يريد العديد من المواطنين معرفة رابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث أن هذا الرابط من خلاله يستطيع جميع الشباب أن يقوموا بالحصول على الوحدات السكنية التي يتمنوها وأيضًا مع مراعاة كونهم محدودي الدخل، فيتم التقديم في تلك المبادرة من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يتم اختيار الأيقونة الخاص بطلب الوحدة السكنية.

يتم كتابة الرقم الخاص بالمشروع الذي يريد المواطن الحجز به.

يتم إدخال المعلومات الخاصة بالمواطن وأيضًا محافظته.

يتم إدراج جميع الأوراق والمستندات التي تكون مطلوبة ومن ثم حفظ الطلب.





شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي



هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة ليكي يستطيع المواطن أن يُقدم في شقق الإسكان الاجتماعي، فمن ضمن تلك الشروط:



يجب أن يكون المواطن مصري الجنسية.

يجب ألا يزيد عمر المواطن عن 50 عام وألا يقل عن 21 عام.

يجب ألا يكون للمواطن أي أملاك خاصة به وباسمه من الشقق الحكومية أو الشقق غير الحكومية.

يجب أن يكون دخل هذا المواطن لا يزيد عن 6000 جنيه وهذا بالنسبة للرجل الأعزب، أما بالنسبة للرجل المتزوج فإنه يجب ألا يزيد الدخل عن 8000 جنيه.