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أحمد جودة - القاهرة - دار الإفتاء تعلن عن استطلاع هلال شهر شبعان..وموعد حلول شهر رمضان المبارك.

شهر شعبان، هلال شهر شعبان، استطلاع هلال شهر شبعان، موعد بداية شهر رمضان المبارك، أوضحت دار الإفتاء المصرية إلى أنه تم استطلاع هلال شهر شبعان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا مساء اليوم السبت بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، والموافق العاشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

هلال شهر شعبان

شهر شعبان

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

موعد بداية شهر شعبان وفضل هذا الشهر ولما سمي بهذا الاسم؟

شهر شعبان

وبناءً على هذه الرؤية تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الغد الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وسيكون عدد أيام الشهر 29 يومًا وفقًا للحسابات الفلكية.

ومن فضل هذا الشهر أنه يرفع فيه الأعمال إلى الله، وسمي شعبان بهذا الاسم لأنه يتشعب منه خيرًا كثيرًا.

تهنئة شهر شعبان

وبعد ثبوت الرؤية تقدمت دار الإفتاء المصرية بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تقدمت أيضًا بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والأمان والسلام.

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حكم صيام شهر شعبان

يستحب أن يُكثر الإنسان من الصيام في شهر شعبان دون صيام الشهر كله، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكمل صيام شهرا كاملا غير شهر رمضان.

لما ورد عن السيدة عائشة في حكم صيام شهر شعبان أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان».

حكم صيام غرة شهر شعبان

شهر شعبان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز صيام أول يوم من شهر شعبان وصيام أي يوم من النصف الأول من شعبان بنية صيام التطوع، ولكن لا يستحب صيام النصف الثاني من شعبان إلا لمن له عادة من صيام الاثنين والخميس أو لقضاء يوم فرض.

حكم صيام النصف من شهر شعبان

لايستحب صيام النصف الثاني من شهر شعبان، حيث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام النصف الثاني من شعبان إلا لمن له عادة في الصيام فلا بأس في ذلك، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».

موعد بداية شهر رمضان 2024

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد بداية شهر رمضان المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، وسينتهي الشهر الكريم يوم الثلاثاء الموافق 9 إبرايل 2024.

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