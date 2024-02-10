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أحمد جودة - القاهرة - دار الإفتاء تعلن عن استطلاع هلال شهر شبعان..وموعد حلول شهر رمضان المبارك.
شهر شعبان، هلال شهر شعبان، استطلاع هلال شهر شبعان، موعد بداية شهر رمضان المبارك، أوضحت دار الإفتاء المصرية إلى أنه تم استطلاع هلال شهر شبعان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا مساء اليوم السبت بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، والموافق العاشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
هلال شهر شعبان
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.
موعد بداية شهر شعبان وفضل هذا الشهر ولما سمي بهذا الاسم؟
وبناءً على هذه الرؤية تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الغد الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وسيكون عدد أيام الشهر 29 يومًا وفقًا للحسابات الفلكية.
ومن فضل هذا الشهر أنه يرفع فيه الأعمال إلى الله، وسمي شعبان بهذا الاسم لأنه يتشعب منه خيرًا كثيرًا.
تهنئة شهر شعبان
وبعد ثبوت الرؤية تقدمت دار الإفتاء المصرية بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تقدمت أيضًا بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والأمان والسلام.
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حكم صيام شهر شعبان
يستحب أن يُكثر الإنسان من الصيام في شهر شعبان دون صيام الشهر كله، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكمل صيام شهرا كاملا غير شهر رمضان.
لما ورد عن السيدة عائشة في حكم صيام شهر شعبان أنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان».
حكم صيام غرة شهر شعبان
وأوضحت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز صيام أول يوم من شهر شعبان وصيام أي يوم من النصف الأول من شعبان بنية صيام التطوع، ولكن لا يستحب صيام النصف الثاني من شعبان إلا لمن له عادة من صيام الاثنين والخميس أو لقضاء يوم فرض.
حكم صيام النصف من شهر شعبان
لايستحب صيام النصف الثاني من شهر شعبان، حيث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام النصف الثاني من شعبان إلا لمن له عادة في الصيام فلا بأس في ذلك، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».
موعد بداية شهر رمضان 2024
ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد بداية شهر رمضان المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، وسينتهي الشهر الكريم يوم الثلاثاء الموافق 9 إبرايل 2024.
أبرز وأفضل الأدعية المستحبة للمسلم في شهر شعبان ورمضان
- اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.
- دعاء وداع شعبان إلهي وعظتني فلم اتعظ وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر فما عذري فاعف عني يا كريم.
- عفوك عفوك، اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك يا أهَلْ التقوى ويا أهَلْ المغفرة عفوك عفوك.
- اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فِراق غالي، ولا استمرار مرض لقريب.
- اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يا رب العالمين.
- اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا يا ارحم الراحمين، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه واجعلنا فيه من عتقائك من النار آمين.
- اللهم إن هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.. قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية.. يا من أخذ القليل وشكر الكثير اقبل مني اليسير.. اللهم إني أسألك أن تجعل لي إلى كل خير سبيلا.. ومن كل ما لا تحب مانعا يا أرحم الراحمين يا من عفا عني وعما خلوت به من السيئات يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي عفوك عفوك عفوك يا كريم.
- اللهمَّ إنَّ هذا هَلْالُ شهرٍ وقد وَرَدَ وأنْتَ أعلمُ بِما فيه مِنَ الإحسانِ فَاجعَلْهُ اللهُمَّ هِلالَ بَركاتٍ وسَعَاداتٍ كامِلَةِ الأمانِ والغُفرانِ وَالرِّضْوانِ وماحِيَةِ الأخطارِ في الأحيان والأزمانِ وَحامِيَةً من أذى.
- اللهم اني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك ان تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك.
- اللهم اني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.
- اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب جندك وجرت قدرتك، اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.
- لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهَلْي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك.
- اللهم اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يامن اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
- اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابع النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، وصل على محمد وآل محمد.
- اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ضعيف فقير إلى رحمتك وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قهار مقتدر أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير إلى رحمتك فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالحي خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر.
- لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهَلْي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك.