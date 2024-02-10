وزارة الشباب والرياضة تنهى استعداداتها لإطلاق نموذج محاكاة دول البريكس 19 فبراير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 10:29 مساءً - تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلنت وزارة الشباب والرياضة؛ إطلاق النسخة الرابعة من نموذج محاكاة دول البريكس 19 فبراير الجاري، الذي تُنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان و التعليم المدني - الإدارة العامة لبرلمان الطلائع و الشباب بالتعاون مع جمعية صوت شباب مصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن نموذج محاكاة دول البريكس سيكون تجربة وفرصة حقيقية للمشاركين لفهم التحديات والفرص الإقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها دول المجموعة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من السيناريوهات والمهام والاهداف المحددة مسبقًا والتي يجب علي الفرق العمل علي تحقيقها، ستوفر المواد إعلامية المتاحة حول السياقات الإقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل بلد، بالإضافة إلى إرشادات حول تقنيات واستراتيجيات التفاوض.

وسيتم إنشاء بيئة محاكاة حيث يتم تقسيم المشاركين إلي فرق تمثل كل من دول البريكس، ستشارك هذه الفرق في محاكاة مفاوضات ومناقشات تتعلق بالتجارة والاستثمار والامن وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية.

ويوفر هذا البرنامج فرصة للمشاركين لتوسيع شبكاتهم الشخصية والمهنية، وتبادل الخبرات والمعرفة مع قادة الأعمال والمسؤولين والخبراء في مجالات متعددة.

يستطيع المشاركون في نهاية هذا البرنامج من اكتساب فهم اعمق لسياسات دول الـBRICS واقتصاداتها وعلاقاتها الدولية، وتطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي، واكتساب رؤي ثاقبة في مجال الدبلوماسية الدولية.