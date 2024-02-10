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أحمد جودة - القاهرة - جدول مرتبات المعلمين الجديد 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور: إليك التفاصيل

بعد رفع الحد الادنى للاجور لا سيرة للموظفين سوى جدول الرواتب الخاص بهم بعد إدراج هذه الزيادة، وبدء المعلمين والمعلمات في المدارس يتساءلون عن جدول مرتبات المعلمين الجديد، حيث قيمة الزيادة والراتب كم يُصبح بعدها، وبتقرير اليوم عبر “البديل” نوضح لكم جدول الرواتب من الدرجة الأولى للدرجة السادسة، فضلًا تابعوا السطور القادمة.

جدول مرتبات المعلمين الجديد 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور..إليك التفاصيل

جدول مرتبات المعلمين الجديد 2024



خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة للمرتبات بنسبة 50% لجميع الموظفين العاملين في قطاع الدولة الحكومي، والذي من بينهم المعلمين، وكان للمعلمين النصيب الأكبر، حيث تم تخصيص مبلغ حافز إضافي لهم هم والأطباء وأساتذة الجامعات، وجاء جدول الراتب بعد الزيادة على النحو التالي:



الدرجة الراتب قبل الزيادة بعد الزيادة

الدرجة الممتازة 11000 ج 14000 ج

الدرجة العالية 9000 ج 12000 ج

المدير العام 8000 ج 10000 ج

الدرجة الأولى 7000 ج 9000 ج

الدرجة الثانية 6000 ج 8000 ج

الدرجة الثالثة 5500ج 7500 ج

الدرجة الرابعة. 5000ج 7000ج

الدرجة الخامسة 4500ج. 6500ج

الدرجة السادسة 4000 ج 6000ج



قيمة الزيادة في رواتب الموظفين 2024



وضحنا لكم جدول مرتبات المعلمين الجديد، حيث هذا الجدول شاملًا رواتب جميع الموظفين حسب الدرجات وليس للمعلمين فقط، وإنما لجميع العاملين في قطاع الدولة، وحسب ما وضحه القرار فإن قيمة الزيادة وفقًا للدرجات كما يلي:

مبلغ 1000 جنيه للدرجة من الرابعة إلى السادسة.

مبلغ بقيمة 1100 جنيه مصري من الأولى للثالثة.

مبلغ بقيمة 1200 جنيه مصري من أول مدير عام إلى درجة وكيل أول وزارة.

علمًا بأنه سيتم العمل بهذه الزيادة بدءًا من شهر مارس القادم، سواء للموظفين أو أصحاب معاش تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات أيضًا