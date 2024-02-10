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أحمد جودة - القاهرة - فرصة أخيرة للتقديم.. وظائف حكومية في البريد والتربية والتعليم والخبراء عبر jobs.caoa.gov.eg - سجل الآن

ما زال البحث قائم عن رابط بوابة الوظائف الحكومية من قبل خريجي الجامعات، وذلك للتسجيل في الوظائف الحكومية التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونذكر لكم بمقالنا اليوم عبر “موقع دوت الخليج” كيف يمكن التسجيل في الوظائف الحكومية المطلوبة عبر البوابة وأيضًا الوظائف المتاحة بالوقت الحالي، فتابعوا معنا.

الوظائف المتاحة بـ بوابة الوظائف الحكومية



متاح الآن آلاف الوظائف المتوفرة لخريجي الجامعات من مختلف التخصصات على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للإدارة والتنظيم على شبكة الإنترنت، ويمكن لخريجي الجامعات حاملي الشهادات العُليا التقديم على هذه الوظائف الحكومية من الآن، حيث تتنوع الوظائف وتأتي على النحو التالي:

وظائف جامعة سوهاج أعضاء هيئة تدريس ( مدرس – أستاذ مساعد).

وظائف قيادية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وظائف جامعة الأقصر من معيد إلى أستاذ بكلية الطب.

وظائف قيادية بالجهاز المركزي للتعمير.

وظائف محافظة البحر الأحمر.

وظائف قيادية وزارة المالية.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق.

وظائف المركز الوطني تخطيط اراضي الدولة.

وظائف جهاز تنظيم النقل البري.

وظائف الهيئة العامة للسلع.

وظائف وزارة التربية والتعليم.

وظائف البريد.

وظائف مصلحة الخبراء.



طريقة التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية



يمكن لحاملي المؤهلات العُليا من التخصصات المطلوبة التقديم في الوظائف المتاحة من خلال السير على الخطوات التالية:

اتجه في البداية إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية – الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وانقر على قائمة “الوظائف” من أعلى.

ابحث عن الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها، والتي على سبيل المثال “وظائف البريد المصري”، ثم اختر الوظيفة والتي على سبيل المثال “مهندس كهرباء”.



انقر على تقديم طلب، ثم ابدأ في تدوين بياناتك وأرفق المستندات وأرسل الطلب وانتظر الرد عليه.



انتظر الرد عليك بعد دراسة طلبك والرد عليك فترة من أسبوعين وحتى شهر تقريبًا.

استعلام طلبات المتقدمين بوابة الوظائف الحكومية

بعد تقديم الطلب من قبل المتقدم في أي جهة حكومية، يمكن الاستعلام عن الطلب والتعرف على نتيجته بكل سهولة، وذلك من نفس موقع التقديم، والذي هو بوابة الوظائف الحكومية، حيث عليك أن تتوجه في البداية إلى الموقع، ومن القوائم بالأعلى، انقر على قائمة “استعلام”، وبعدها أضف رقم الطلب التي قدمت به على الوظيفة والرقم القومي، ويتبين لك تم قبول طلبك أم لا.