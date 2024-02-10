قصواء الخلالى: "الإخوان الإرهابية" تشن حربا ضد الدولة المصرية بعد تصريحات بايدن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 11:26 مساءً -

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي إن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربا ضد الدولة المصرية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بشأن معبر رفح.

وقالت قصواء الخلالى خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن القضية الفلسطينية في مأزق تاريخي بين أن تكون أو لا تكون.

وأكدت قصواء الخلالي أن تطورات الأحداث قي غزة تشغل الجميع في كافة دول العالم، موضحة أن المشهد الفلسطيني هو الأهم على مستوى التحرك العالمي، لافتة إلى أنه كانت هناك توقعات لحل الأزمة وعلى الجانب الأخر كانت هناك توقعات بالاستمرار معقبة: "المشهد متغير لا ثوابت فيه".

تابعت أن حركة حماس تقوم بمواجهة الكيان الصهيوني وتعرقل اهدافه، منوهة أن دولة الاحتلال مستمرة في التصريحات العنجهية والحنجورية التي لا قيمة لها، والصحف العالمية لفتت النظر الى خلافات نتانياهو مع امريكا، والذي وصل إلى مرحلة انعدام الثقة، واستشهدت ببعض التقارير بالصحف العالمية والتي وصفت نتنياهو بالمحاصر وما سيتعرض له مستقبلًا من ملاحقات بعد خروجه من الحكومة وفشله بهذه الحرب.