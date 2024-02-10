حركة حماس تشكر مصر لجهودها في إدخال المساعدات إلى غزة وتؤكد: ندعم بيان الرئاسة المصرية رداً على تصريحات بايدن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 11:26 مساءً - أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة حماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وحكومته يعتبرون أن أي تقدم في المفاوضات هو تهديد لبقائهم، مشدداً على أن مصر دومًا حريصة على إرسال المساعدات لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

وقال النونو خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، إن الاحتلال الإسرائيلى هو من يعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.



ووجه النونو الشكر للدولة المصرية على جهودها المستمرة في إدخال المساعدات إلى غزة، بجانب جهودها لوقف إطلاق النار، مؤكداً في الوقت نفسه أن حماس تدعم بيان الرئاسة المصرية الذى ردت من خلاله القاهرة على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن معبر رفح.

وقال النونو: كل الفصائل الفلسطينية على قلب رجل واحد، وموقفنا هو موقف الدولة المصرية الرافض لأى محاولات التهجير.

وأكد النونو أن الحركة مستمرة في التعاطي مع المساعي المصرية والقطرية لانهاء كافة اشكال الحصار على القطاع وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنه كان هناك لقاءت اليومين الماضيين برعاية مصرية من أجل التوصل لهدنة وكان لحماس عدة مطالب متعلق ببعض الضمانات التي يطمئن لها الشعب الفلسطيني.

أردف أن هناك إشكالية حقيقية في موقف نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بشأن جهود وقف العدوان على قطاع غزة ويعتبرون أن أي تقدم في المفاوضات هو تهديد لبقائهم، لذلك نتعرض لتعطيل متعمد من الحكومة الإسرائيلية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، ولكننا مستمرون في التعاطي الإيجابي مع الجهود المصرية والقطرية.