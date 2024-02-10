حسام الخولي: يجب التركيز على وثيقة ملكية الدولة في جلسات الحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 11:26 مساءً - أكد النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الملف الاقتصادي مهم لكل مواطن مصري ويجب التركيز الزائد عليه في الحوار الوطني ومفروض مصر تكون أكبر تخصصا في هذا المجال، قائلا: "البشائر طيبة وتعطي أمل زائد على أننا لازم نزود صادراتنا اللحظية ونبني عليها".

وأشار حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أهمية مناقشة وثيقة تخارج الدولة أو ملكية الدولة، متابعا: "لازم نشوف وصلنا لحد فين وتأخرنا ليه في تنفيذ هذه الوثيقة ودي حاجة تم الاتفاق عليها، والأولى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وتابع: "السرعة والوقت مهمين جدا ووجود حوار وطني اقتصادي وبنسمع الحلول الواقعية ونسمع المشاكل والحلول خطوات جيدة للوصول إلى حلول للمشاكل".