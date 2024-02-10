النائب أحمد السجينى: تركيز الحوار الوطنى على المحور الاقتصادي خطوة جيدة وأمر مهم وضرورى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 11:26 مساءً -

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تركيز الحوار الوطنى على المحور الاقتصادي أمر مهم وضروري، خاصة في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن حاليا بسبب هذه التداعيات.

وقال السجينى، إن سرعة عقد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال جلسات الحوار الوطني خاصة حول المحور الاقتصادي، خطوة جيدة، لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، باستقراره على أن تكون الجلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، وكذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، مشيرا إلى أهمية دعوة المتخصصين والخبراء والتنفيذيين وأعضاء السلطة التشريعية من اجل التنوع والاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني أكد في بيانه، على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها، وقال إنه في هذا الإطار؛ انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على النحو التالي: الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب أحمد الشرقاوي، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوي، النائب عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة السيد أحمد، المهندس كمال زايد.