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أحمد جودة - القاهرة - استعلم عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي.. رابط الاستعلام وموعد صرف المعاشات

منذ الإعلان عن برنامج تكافل وكرامة للمرأة المصرية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، قامت العديد من السيدات بتقديم طلبات للحصول على المعاش المخصص، ويعتبر هذا المعاش من بين المبادرات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لمساعدة المواطنين في التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة وتحسين مستوى المعيشة يهدف هذا البرنامج أيضًا إلى دعم الأسر المصرية وتلبية احتياجاتها المتنوعة، ويتيح للمرأة إمكانية الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة واتباع إجراءات بسيطة.



رابط الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة



إذا كنتِ من السيدات التي يتقدمون للحصول على معاش تكافل وكرامة المُقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، فهناك طريقة بسيطة وسهلة يمكنك عبرها عما إذا تم قبولك للحصول على المعاش أم لا، يمكنك ذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

التوجه أولًا إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي عبر الرابط الموجود هنا، ثم النقر على أيقونة “تكافل وكرامة”.

بعد ذلك، يجب النقر على خيار “الاستعلام عن أسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة” وتسجيل الرقم القومي الموجود في بطاقتك.

وفي النهاية، يتعين عليك النقر على أيقونة “بحث”، حيث سيتمكن النظام من عرض ما إذا كنتِ قد تمت الموافقة على طلبك للحصول على المعاش أم لا.



موعد صرف معاش تكافل وكرامة



أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن بدء تنفيذ مبادرة “معاش تكافل وكرامة” كمبادرة توفير دعم للأسر المصرية في جميع أنحاء البلاد وقد قامت الحكومة المصرية بجهود فورية لضمان تلبية جميع احتياجات المواطنين المصريين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تم طرح مبادرة “معاش تكافل وكرامة” للأسر المحتاجة، وتم تحديد موعد صرف هذا المعاش في الخامس عشر من شهر فبراير الحالي لعام 2024، مع زيادة نسبتها 15٪ كما أعلنها رئيس الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة المصرية أنه يمكن صرف معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” عبر ماكينات الصرف الآلية أو من خلال خدمة فوري كما يمكن للمواطنين الحصول على المعاش من خلال ماكينات الصرف التابعة للبريد المصري أو من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد فلقد تأكدت وزارة التضامن الاجتماعي من أن المبادرة تستهدف بشكل أساسي الأسر المحتاجة في البلاد.