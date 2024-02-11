أحمد جودة - القاهرة - «الحق فرصة العمر».. بشرى سارة للمصريين.. فتح تأشيرات العمل في الكويت 2024

أخبار تأشيرات الكويت للمصريين، يتساءل الكثير من الشباب عن موعد فتح تأشيرات الكويت للمصريين وذلك في الوقت الذي يتم فيه فتح باب التسجيل للحصول على التأشيرة بعد إغلاقه العام الماضي، وأعلنت الحكومة عن فتح الباب من جديد لاستخراج جميع أنواع التأشيرات سواء كانت للعمل أو الزيارة أو السفر إلى الكويت وسنتعرف في هذا المقال على الموعد الرسمي الذي أعلنته الحكومة وأسعار التأشيرات.



موعد فتح تأشيرات الكويت للمصريين



لا تزال الكويت تمتنع عن الإعلان عن تاريخ فتح تأشيرات الكويت للمصريين في السابع من ديسمبر تم تعليق ربط القوى العاملة بين مصر والكويت تأشيرات وتصاريح العمل للمصريين حتى يتم إصدار قرار بخلاف ذلك يأتي ذلك في إطار تحديث وتطوير العملية وتنفيذ نظم حديثة تتوافق مع الوضع الحالي للبلاد.

هل قامت الكويت بفتح تأشيرات العمل للمصريين في عام 2024؟



أفادت بعض وسائل الإعلام الكويتية بظهور تقدم في مسألة فتح الزيارات قريبا حيث أكد ممثلو الجهات الحكومية أنه ليس هناك أي مانع من إصدار قرار بفتح تأشيرات الكويت في عام 2024، ولكن يجب فرض بعض القيود والضوابط التي تحقق المصلحة المشتركة ومن المتوقع أن يتم فتح تأشيرات الكويت في الربع الأول من هذا العام، بعد تعديل قانون إقامة الأجانب ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الزيارات، بالإضافة إلى ضبط عمليات بيع إقامة المصريين عبر وكالات التوظيف المصرية.

سعر فيزا الكويت للمصريين



حددت وزارة الداخلية في الكويت سعر تأشيرة الكويت للمصريين وقررت فرض رسوم قدرها 30 دولار أميركي عند إصدار أي نوع من أنواع تصاريح الدخول للمصريين تم فرض هذه الرسوم الجديدة ردا على قرار القاهرة بفرض رسوم سابقة على دخول مواطني الدول العربية إلى مصر تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل تم فرض رسوم قدرها 30 دولارا على كل كويتي يدخل إلى مصر.

الفيزا المتاحة من الكويت للمصريين



يتوفر في الكويت عدة أنواع من التأشيرات المتاحة للمواطنين المصريين: تأشيرات السياحية، وتأشيرات العمل بالكويت، كذلك تأشيرة الترانزيت للكويت، كما لا يزال لم تحدد السلطات الكويتية حتى الآن موعدا لفتح التقديم على تأشيرات السفر إلى الكويت للمصريين، والجميع ينتظر إشعارا آخر.