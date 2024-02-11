«الدولي للتأريخ والإحصاء»: الأهلى فى المركز الرابع عالميا ومانشستر سيتى يتصدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 12:32 صباحاً - أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن تصنيف الأندية في العالم لشهر فبراير لعام 2024، حيث تصدر العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي الترتيب، بينما تواجد الأهلي المصري في المركز الرابع..

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء، قائمة أفضل الأندية على مستوى العالم، من يوم 31 ديسمبر 2023 إلى 31 يناير من العام الجاري، والتي شهدت صدارة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وخلفه ريال مدريد الإسباني.

وتصدر فريق مانشستر سيتي القائمة برصيد 359 نقطة، وجاء فريق ريال مدريد في الوصافة برصيد 332 نقطة واحتل نادى إنترناسيونالي، في المركز الثالث برصيد 281 نقطة، وجاء النادي الأهلي في الترتيب الرابع برصيد 254 نقطة.

وتواجد نادي الزمالك في الترتيب الـ 138 برصيد 107.5 نقطة، واحتل فريق بيراميدز المركز الـ 107 في الترتيب برصيد 125.25.