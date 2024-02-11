نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج 111 تأمين صحي.. للتحميل على الهاتق وأماكن البيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة عن نموذج جديد للتأمين الصحي، وشرح نموذج 111 تأمين صحي يعد من النقاط الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها. يُعتبر هذا النموذج واحدًا من الوثائق المطلوبة لأي فرد يتقدم للحصول على وظيفة جديدة، وعبر موقع لحظات نيوز، نقدم تفاصيل حول سعر نموذج 111 للتأمين الصحي وطريقة تنزيله على الهاتف المحمول.

وزارة الصحة المصرية تعلن عن استمارة من التأمين الصحي 111 وهو مستند ينبغي وجوده عند الترشح إلى وظيفة، والأوراق اللازمة للإمضاء على الفحص الطبي هي:

استمارة 111 تأمين صحي موثقة ويشترط وجود ثلاث أختام رسمية بالإضافة إلى نسخة من الاستمارة.

نسخة من بطاقة الرقم القومي والأصل.

تسديد مبلغ مائة وخمسون جنيه مصريًا وهو تكلفة الخدمة.

في حال طلب نموذج عاجل تبلغ التكلفة مائتان جنيه مصري.



شرح نموذج 111 تأمين صحي



نموذج 111 تأمين صحي يتم شرائه قبل تقدم الفرد للحصول على وظيفة ويتم شراء هذا النموذج من أجل إثبات قدرة العامل وتوفر به اللياقة الصحية اللازمة من أجل أداء مهام وظيفته، بالإضافة لأنه يتم اللجوء إليه في حالات الإصابة والعجز ويمكن شراء هذا النموذج من خلال أي من مشافي التأمين صحي.

يقوم الموظف بتقديم النموذج إلى شئون العاملين في الجهة التي سيتقدم لها، ومن ثم تقوم شئون العاملين بتعبئة النموذج ببيانات الموظف، ومن ثم يتم توجيهه للكشف في أي مقار التأمين الصحي، وبعد ذلك يتم تحديد موعد لفحص الموظف وينبغي أن يكون معه مبلغ ثمانين جنيه لإيداعهم في الخزينة.

طريقة تحميل نموذج 111 تأمين صحي على الهاتف



من الممكن تحميل النموذج على الهاتف عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة المصرية “من هنا“.

من القائمة الموجودة بالصفحة الرئيسية نختار خدمات الوزارة.

النقر على خيار خدمة استخراج نموذج 111.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة.

قم بالتوقيع على الإقرار بعد ملء البيانات الشخصية.

قم بالضغط على تأكيد.

قم بطباعة النموذج.

يهدف نموذج 111 تأمين الصحي لحماية حقوق الموظف وجهة العمل لذلك أعلنت وزارة الصحة المصرية عن طرح هذا النموذج وقد عرضنا لكم شرح نموذج 111 تأمين صحي وكيف يمكنكم تحميل الاستمارة على الهاتف.