نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة بالجيزة تنفذ فعاليات مسرح المنوعات بكفر الواصلين (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة - إدارة تنمية الشباب - البرنامج الاذاعي مسرح المنوعات بمركز شباب كفر الواصلين التابع لإدارة شباب أطفيح وذلك اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

حيث يجوب البرنامج الجامعات والمنشآت الشبابية وبعض الهيئات على مدار العام، وتقدم جوائز مالية خلال التنفيذ، كما يشارك فيها العديد من المواهب المميزة التي تدعمها الوزارة.

وذلك بناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالعمل علي المناطق التي تخدم بدائل العشوائيات.

يأتي ذلك ضمن المبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة للتوعية ونشر الثقافة بين الشباب في إطار قالب كوميدي وفني ومعلوماتي.

ويشارك في البرنامج نخبه من فنانين مصر (حلمي فودة -منير مكرم-مي عبدالنبي - رضا ادريس -وفاء السيد - مصطفي درويش - عادل شعبان - عبير مكاوي - نجاح حسن -المطرب ياسر ريكا -المذيع علي مراد ) اخراج الفنان تامر شحاته.

أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إلى الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة فى تنمية الوعى لدى الفئات المستهدفة بما يخدم المجتمع ويحقق رؤية واستراتيجية الوزارة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

كما أوضح أن الرسالة الأكبر والأهم للفن والفنانين تلك التى تساهم فى تغيير فكر الجمهور وتنميه الوعى بالقضايا المجتمعيه المختلفه بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

ويذاع برنامج (مسرح المنوعات) على شبكة البرنامج العام كل يوم سبت الساعة ٩ مساءًا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل- مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وإشراف عادل فهمى وكيل المديرية لشؤون الشباب، الهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب وأشرف عبده الكارم مدير إدارة شباب أطفيح.

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