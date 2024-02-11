عاجل - "اتأجلت ولا إيه".. موعد بداية الترم الثاني 2024 في هذه المحافظات بعد التأجيل الرسمي من "التعليم"

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أحمد جودة - القاهرة - "اتأجلت ولا إيه".. موعد بداية الترم الثاني 2024 في هذه المحافظات بعد التأجيل الرسمي من "التعليم".. تم تأجيل بداية الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024 في بعض المحافظات، وفقًا لإعلان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم الفني. ستبدأ الدراسة في هذه المحافظات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتوفير المعلومات الضرورية للطلاب وأولياء الأمور، ويهدف إلى تسهيل الانتقال إلى الفصل الدراسي الثاني للضمان السلس للعملية التعليمية.

كم يوم باقي على الترم الثاني 2024؟

ويظل هناك فقط 9 أيام حتى بداية الترم الثاني للعام الجامعي 2023-2024، حيث أعلنت الجامعات عن موعد إجازة منتصف العام وفقًا للتقويم الأكاديمي. يأتي هذا الإعلان لتزويد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعلومات الضرورية حول الفترة الدراسية وإجازة منتصف العام. ينطلق الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024 بعد انقضاء 14 أسبوعًا من بداية العام الجامعي، وتبدأ إجازة منتصف العام في 27 يناير 2024 وتستمر حتى 8 فبراير 2024.

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وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وتعلن الهيئة العامة للتعليم التقني والفني ووزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة لعام 2024، بهدف توفير المعلومات الضرورية للطلاب وأولياء الأمور. تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في السبت الأول من يونيو 2024، وتتضمن جميع التخصصات والفروع الفنية المختلفة.

أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، فتبدأ في السبت 15 يونيو 2024، ويشمل الجدول الزمني جميع المواد للشعب العلمية والأدبية. يجدر بالذكر أنه قد يتم إجراء أي تعديلات ضرورية في الجدول إذا استدعت الحاجة.

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توجيهات هامة للطلاب وأولياء الأمور: