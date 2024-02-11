أستاذ بجامعة الأزهر: شعبان شهر استجابة الدعاء وتفريج الكرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 10:33 صباحاً - قال الدكتور ربيع الغفير، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن شهر شعبان له مكانة كبير وربما يغفل عنه بعض الناس.

وتابع خلال برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC"، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم معزمه مستشهدًا بحديث شريف عن عائشة رضي الله عنها :" "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ".

وأكمل أن عذا الشهر وقت غفلة قائلا:" الناس يغفلون عن اهميته وقدره، لكونه واقع بين رجب ورمضان وكل منهما ايضا لهما افضالهم"، موضحاً أن العبادة في وقت الغفلة افضل منها في وقت اليقظة مضيفًا:" العبادة وذكر الله في الأسواق أفضل، من الاوقات العادية".

واختتم: "شهر شعبان شهر استجابة الدعاء وتفريج الكرب، والله عز وجل استجاب للرسول عليه الصلاة والسلام للنبي بشأن تحويل القبلة".