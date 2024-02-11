نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الخاصة بنظام القوى العاملة بالحج 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن توفر عدة وظائف شاغرة في موسم الحج، حيث تم فتح باب التسجيل للراغبين في التقديم، شريطة أن تتوافر جميع الشروط المحددة من قبل الجهات المسؤولة. يمكن للمتقدمين التقديم بسهولة في مستشفيات المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسنستعرض جميع التفاصيل.

تخصصات نظام القوى العاملة بالحج تشمل فئة الأطباء برتبة نائب مقيم أو نائب أول أو استشاري، في التخصصات المتنوعة كالطوارئ وأمراض القلب والكلى والعناية المركزة والتخدير. بالإضافة إلى التخصصات في مجال التمريض كاختصاصي فني أو أول في العناية المركزة أو العلاج التنفسي أو الغسيل الكلوي أو قسطرة القلب أو أشعة القسطرة أو تروية القلب.

شروط التسجيل تشمل الالتزام بالفترة المحددة لتقديم الطلبات، ويجب على المتقدم أن يكون متخصصًا وفقًا للتصنيف السعودي المطلوب. كما يتطلب التسجيل عبر الموقع الرسمي لمنصة القوى العاملة للحج.

متطلبات التسجيل تتضمن الحصول على تصريح رسمي وإجازة نظامية لموظفي الجهات الحكومية الأخرى، ويجب إرفاق شهادة بيكسل وشهادة التحصين من الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا وكورونا. يلزم أيضًا تقديم نموذج الكفاءة والجودة المعتمد من جهة العمل.