نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار باقات حج الداخل 1445 وكيفية التقديم بعد فتح المسار الإلكتروني للتسجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم، الموافق 11 فبراير 2024، أنها مستعدة لافتتاح المسار الإلكتروني الذي سيمكن الحجاج داخل المملكة العربية السعودية من التسجيل لموسم الحج لعام 1445. هذه الخطوة تأتي بهدف الحصول على تصريح أداء فريضة ومناسك الحج.

أسعار حجاج الداخل لعام 1445

وقد نشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها أنه تم الإنهاء من جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل الحجاج من داخل المملكة سواء للمواطنين أو للمقيمين عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، أو من من خلال تطبيق “نسك” الإلكتروني.

بداية تسجيل حجاج الداخل في موقع الوزارة و“نسك”

وتسعي وزارة الحج والعمرة لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل عملية التسجيل على الحجاح من خلال خطوات سهلة وبسيطة وتحديد الباقات المناسبة لهم والمعتمدة لهذا العام لموسم الحج وهي 4 باقات رئيسية.

سعر الباقة الاقتصادية

وصرحت الوزارة أنها قامت بخفض الباقة الاقتصادية التي تعد الباقة الرابعة لتكون بقيمة 3.145 ريال سعودي، بالإضافة إلى خفض سعر النقل في المشاعر المقدسة الداخلية للحجاج، ولكن لم تتضمن النقل بقطار المشاعر لتبلغ قيمة النقل 300 ريال، بدلًا من 400 ريالًا.

تعديل نظام خدمة الحجاج

والجدير بالذكر أن مجلس الوزارة قام بالموافقة على تعديل نظام “خدمة حجاج الداخل” الذي صدر بتوجيهات ملكية رقم (م/58) بتاريخ 28/10/1426هـ الذي يتضمن التعديل بحذف وتعديل عدة فقرات في النظام وهي:

1- يتم حذف الفقرة (2) من المادة (19) وتنص على «في حالة هناك اعتراض على قرار اللجنة الخاص باستحقاق قيمة هذه الخدمات وإذا نشأ عدم الوفاء بهذا وعرقلة أداء مناسك الحج، يتم تحويل النزاع إلى المحكمة الشرعية الخاصة بها».