الجامعة العربية تشكر مصر على دورها في إدخال المساعدات إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 11:34 صباحاً - تقدمت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بالشكر إلى جمهورية مصر العربية، والهلال الأحمر المصري، على الجهود الحثيثة لتسهيل وصول مساعدات جامعة الدول العربية، وكذلك المساعدات من مختلف الجهات المصرية، ومن الدول العربية والجهات الصديقة، إلى قطاع غزة.

وأعربت أبو غزالة، خلال كلمتها في أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة (311) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن أملها في أن تتوقف المأساة الإنسانية في قطاع غزة، وأن يجف نزيف الدم، وتعود الأوضاع إلى طبيعتها حتى تبدأ الجهود التنموية، وأن يعيش المواطن الفلسطيني في أمن وسلام.

وأوضحت أن جدول أعمال اللجنة يتضمن موضوعات هامة تمثل أولية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، مشيرة إلى ما تضمنه تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية بين الدورتين، وكذلك تقرير وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة، من الجهود التي تمت للتخفيف من الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والصحية الصعبة، التي يشهدها الأشقاء في قطاع غزة، لاسيما قوافل المساعدات الإنسانية لمجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب، والتي تم تسليمها عبر معبر رفح.

واستطردت: "حرصت الأمانة العامة على إعداد مشروع جدول الأعمال ليأخذ في الاعتبار أيضاً المستجدات والتطورات الحالية، وخاصة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (33) بمملكة البحرين، والذي يتضمن عدد من الموضوعات الهامة التي تمس المواطن العربي بمختلف فئاته، من خلال العديد من المبادرات التي طرحتها الدول الأعضاء، والمجالس الوزارية، في مجالات السياسات الاجتماعية، والصحة، والتعليم التقني والمهني، والحوار الاجتماعي والشباب وغيرها من المبادرات الهامة الرامية إلى تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك، وبالتركيز على الفئات الأولي بالحماية الاجتماعية، متعددة الأبعاد في الدول الأعضاء".