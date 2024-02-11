رسمياً.. تحديد موعد صرف مرتبات ومعاشات فبراير 2024 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سعيًا من وزارة المالية إلى توفير المرتبات والمعاشات بأوقاتها المحددة، والتي بدورها يعتمد عليها المواطنين في سد احتياجاتهم، لذا ترد العديد من التساؤلات بشكل مستمر عن موعد الصرف بكل شهر ميلادي، لذا فلنتعرف على ذلك لاحقاً.

موعد صرف المرتبات والمعاشات شهر فبراير

في إطار ما ورد من تساؤلات عديدة، فقد تم توضيح الآتي:

سوف يتم بدء صرف مرتبات ومعاشات أول خمس أيام من الشهر، وفي حالة وجود أياً من المتأخرين عند الحصول على المستحقات فسوف يتم مد المدة إلى ثلاثة أيام إضافية.

واستطرت هيئة التأمينات الاجتماعية فيما يخص المعاشات، أن عملية صرف المعاش سوف تتم خلال اليوم الأول من شهر فبراير وتمتد حتى 2 فبراير للأشخاص ممن يتلقون معاش قدره 1000 جنيه.

وفيما يخص الفئات التي تتلقى معاش أقل من مبلغ 1000 جنيه، فسوف يتم صرف المعاش يومي 3، 4 من الشهر الحالي.

ما هي قيمة مرتبات العاملين عقب الزيادة؟

وفرت وزارة المالية زيادة سنوية وفقاً للدرجة الوظيفية لبعض الفئات بالقطاع الحكومي وهي:

الموظفين الملحقين بالدرجة الأولى يتلقون راتب 7000 جنيه.

بينما موظفي الدرجة الثانية يحصلون على راتب قيمته 6000 جنيه.

في حين تقرر أن يكون راتب موظفي الدرجة الثالثة 5500 جنيه.

كما أن موظف الدرجة الرابعة يتلقى راتب قيمته 5000 جنيه.

موظفي الدرجة الخامسة يحصلون على راتب مبلغه 4500 جنيه.

وأخيراً الموظفين بالدرجة السادسة يتلقون 4000 جنيه كراتب.

أماكن صرف المرتبات والمعاشات

تتعدد منافذ صرف المرتبات والمعاشات وهي كالتالي: