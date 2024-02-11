انت الأن تتابع خبر حالة طقس اليوم الأحد 11 فبراير 2024.. الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكشف عن تفاصيل حالة طقس اليوم الأحد 11 فبراير 2024، وهذا أثناء الساعات القليلة القادمة، وتم توجيه تحذير شديد اللهجة من الشبورة المائية الشديدة التي تكون في العديد من المحافظات.
حالة طقس اليوم
- وكشفت الهيئة عن حالة طقس اليوم الأحد وهو يكون دافئ في النهار على العديد من الأنحاء، ومائل إلى الدفء على السواحل الشمالية شديدة البرودة في الليل، وأيضاً في الصباح الباكر على الكثير من الأنحاء، ومن المرجح أن تسجل درجات الحرارة الكبرى على القاهرة 23 درجة.
- وارجحت الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة التي تكون في الصباح، وهي التي تصل إلى حد الضباب على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي تؤدي من وإلى مناطق بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الشبورة المائية اليوم
- وتنشط الكثير من الرياح على المناطق التي تكون في أقصى غرب البلاد، وهي قد تكون مثيرة للكثير من الرمال والأتربة على الفترات المتقطعة، وأرجح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يتكون الصقيع على العديد من المزروعات التي توجد في وسط سيناء، وتعد من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها جميع المواطنين في كل المحافظات.
- ووجه الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية تحذير شديد اللهجة من الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب على العديد من المناطق، ويحدث نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتكون على فترات متقطعة ولابد أن يتم أخذ الاحتياطات والحذر الشديد وخاصة جميع راكبي السيارات، وذلك بسبب حجب الرؤية عن الجميع في الطريق، وتحدث الكثير من الحوادث على الطرق.