انت الأن تتابع خبر حالة طقس اليوم الأحد 11 فبراير 2024.. الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكشف عن تفاصيل حالة طقس اليوم الأحد 11 فبراير 2024، وهذا أثناء الساعات القليلة القادمة، وتم توجيه تحذير شديد اللهجة من الشبورة المائية الشديدة التي تكون في العديد من المحافظات.

حالة طقس اليوم

وكشفت الهيئة عن حالة طقس اليوم الأحد وهو يكون دافئ في النهار على العديد من الأنحاء، ومائل إلى الدفء على السواحل الشمالية شديدة البرودة في الليل، وأيضاً في الصباح الباكر على الكثير من الأنحاء، ومن المرجح أن تسجل درجات الحرارة الكبرى على القاهرة 23 درجة.

وارجحت الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة التي تكون في الصباح، وهي التي تصل إلى حد الضباب على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي تؤدي من وإلى مناطق بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الشبورة المائية اليوم