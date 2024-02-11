نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: تحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة GPS في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا مع الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ لمناقشة مقترحات تطوير أعمال الهيئة ورؤيتها المستقبلية.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالى الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة ٣٤٢ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٨% تقريبًا حتى تاريخه، حيث وجه سيادته بضرورة العمل على مدار الساعة للإنتهاء من كافة المشروعات الموكلة للهيئة طبقًا للبرامج الزمنية المعُدة لذلك.

كما استعرض الدكتور سويلم موقف المشروعات المستقبلية "مشروع تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي" حيث تم الطرح ونهو البت الفني والمالي ورسو الأعمال وجاري قيام الشركة الفائزة باستكمال باقى الإجراءات من تسديد التأمين النهائي وخلافه للبدء في التنفيذ، و"مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال قرية البنائين والمرازقة بكفر الشيخ" حيث جاري إعداد مستندات الطرح، و"مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج - مرحلة ثانية - بمنطقة طوال أبو الروس" حيث جاري إعداد مستندات الطرح، حيث وجه الدكتور سويلم بالإسراع بنهو الإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ الأعمال فى أقرب وقت.

كما استعرض موقف الدراسات والمشروعات البحثية الجارية حاليًا مثل "مشروع استكشاف مصادر الرمال بمنطقة الدلتا البحرية" حيث يجرى التجهيز لطرح الأعمال قريبًا و "دراسة جدوى نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر" و"مشروع استكشاف مصادر الرمال وتنفيذ منطقة تغذية تجريبية بالرمال بالإسكندرية حيث تم تنفيذ دراسة استكشافية، و"مشروع حماية المنطقة البحرية شرق مصب مصرف كيتشنر بطول ١٥ كيلومتر حيث يجرى تنفيذ دراسة استكشافية و "دراسة تأهيل حائط رشيد وتنفيذ الاعمال بالطبيعة" حيث يجرى التجهيز لتنفيذ دراسة استكشافية.